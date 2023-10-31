Израиль объявил начало третьей фазы операции в Газе. Какие задачи стоят перед ЦАХАЛ?

Нетаньяху объявил начало третьей фазы операции Израиля против ХАМАС в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил начало третьей фазы военной операции против радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Мы находимся в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

По его словам, новая фаза включает расширение наземных операций на территории анклава. Первый этап, предполагающий блокирование сектора Газа, завершен, в то время как на втором этапе постоянно продолжаются атаки с воздуха.

Кроме того, политик отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвигается шаг за шагом. В частности, военные продолжают освобождать заложников из плена ХАМАС.

Эта кампания потребует времени, будут неожиданные препятствия, будут трудности, будут потери, будут и сюрпризы, но в конце я обещаю вам одно: ХАМАС получит нокдаун, ХАМАС будет побежден, будет другая Газа Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Израильские солдаты находятся в состоянии повышенной готовности также на северных границах, где продолжаются обстрелы со стороны Ливана, добавил Нетаньяху. Он также предупредил шиитское движение «Хезболла», что ему не стоит вмешиваться в конфликт.

ЦАХАЛ занялся ликвидацией ключевых членов ХАМАС

Утром 31 октября ЦАХАЛ разрушил дом замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури на Западном берегу, передает газета Haaretz. Уточняется, что здание в Аруре близ Рамаллы пустовало уже несколько лет.

Помимо этого, ЦАХАЛ утверждает о ликвидации четырех важных для ХАМАС военных, двое из них — командующие. В частности, речь идет об уничтожении командующего Военно-морскими силами ХАМАС в Центральной бригаде Джамиля Бабу и командира противотанкового ракетного подразделения батальона «Туффа» Мухаммада Сафади.

Кроме того, были уничтожены боец противотанкового ракетного подразделения Муваман Хиджази и старший сотрудник производственного отдела ХАМАС Мухаммад Авдаллах.

Израиль выступил против прекращения огня в Газе

Нетаньяху не рассматривает возможность установления режима прекращения огня в Газе. По его мнению, призывы к перемирию звучат как призывы сдаться ХАМАС.

Этого не произойдет. Библия говорит, что есть время для мира и время для войны. Сейчас пришло время войны Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Политик также напомнил, что боевые действия начал не Тель-Авив и израильская сторона не хотела войны. Тем не менее премьер подтвердил, что уверен в победе израильской стороны в этом конфликте.

В этом его также поддержал глава МИД страны Эли Коэн, заявивший, что отвергает призыв к прекращению огня со стороны Генассамблеи ООН. Министр подчеркнул, что эта инициатива отвратительна и Израиль намерен уничтожить ХАМАС точно так же, как мир разобрался с нацистами и ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России).

Израиль ввел полную блокаду сектора Газа

Спикер ЦАХАЛ Авичай Адри объявил полную блокаду сектора Газа 21 октября. Это означает, что в регион не поступают вода, электричество и медикаменты. При этом он отметил, что поставка на эту территорию гуманитарной помощи в данный момент решается при участии причастных к этому вопросу стран.

Если на политическом уровне будет достигнуто согласие с региональными и международными сторонами в отношении оказания помощи, мы будем применять эти директивы Авичай Адри спикер ЦАХАЛ

На фоне этого Израиль также ввел дополнительные силы в сектор Газа. В регион направили дополнительные пехотные, бронетанковые, а также инженерные подразделения, уточнил официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари. По его словам, израильские военные координируют действия как на земле, так и в воздухе, и на море.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны начала операцию «Железные мечи» в Газе. 27 октября, как отмечалось, Израиль вторгся на территорию Газы.

Затем палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. В субботу, 28 октября, Израиль перешел к наземной военной операции в секторе Газа. Информацию о новой фазе военных действий также подтвердило Минобороны Израиля.