Израиль ликвидировал командиров ХАМАС в ходе наземной операции

ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировал двух высокопоставленных командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает в Telegram-канале , что ликвидировала двух высокопоставленных командиров ХАМАС в ходе наземной операции в секторе Газа.

Всего было ликвидировано четыре важных для ХАМАС военных, двое из них — командующие. Так, ЦАХАЛ ликвидировал командующего Военно-морскими силами ХАМАС в Центральной бригаде Джамиля Бабу и командира противотанкового ракетного подразделения батальона «Туффа» Мухаммада Сафади. Также были уничтожены боец противотанкового ракетного подразделения Муваман Хиджази и старший сотрудник производственного отдела ХАМАС Мухаммад Авдаллах.

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что израильская армия расширяет наземную операцию в Газе. За последние несколько часов израильских военных атаковали несколько ячеек ХАМАС, однако их удалось остановить с помощью вертолетов и беспилотников.

Ранее была раскрыта тактика Армии обороны Израиля в боях в секторе Газа. Ограниченные масштабы наступления ЦАХАЛ на сектор Газа позволяют израильским военным использовать преимущество в огневой мощи над «Исламским движением сопротивления».