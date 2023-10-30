Раскрыта тактика Армии обороны Израиля в боях в секторе Газа

FT: ЦАХАЛ использует преимущество в огневой мощи над ХАМАС и минимизирует потери

Ограниченные масштабы наступления Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа позволяют израильским военным использовать преимущество в огневой мощи над «Исламским движением сопротивления» (ХАМАС). Об этом сообщили Financial Times (FT) действующие и бывшие чиновники.

По словам собеседников издания, меньший, чем ожидалось, масштаб операции дает возможность Израилю минимизировать собственные потери и избежать вовлечения других противников в конфликт. Как рассказал один из источников газеты, также подобная тактика облегчает наземным войскам прикрытие с воздуха при наступлении на некоторые труднодоступные районы севера сектора Газа.

В свою очередь экс-глава Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата отметил, что израильские войска находятся в медленном, но постоянном движении, так как в статике они становятся более уязвимыми. А западный дипломат добавил, что постепенное наращивание сил ЦАХАЛ направлено на снижение вероятности присоединения к конфликту ливанского движения «Хезболла».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников раскрыла, что Израиль многократно откладывал начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам, удерживаемым ХАМАС.

Издание также писало, что Израиль переносит сроки проведения наземной операции в секторе Газа, чтобы США развернули в регионе дополнительные силы противоракетной обороны.