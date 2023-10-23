Названа причина переноса Израилем наземной операции в Газе

NYT: ЦАХАЛ откладывал наземную операцию в Газе из-за переговоров по заложникам

Израильские власти многократно откладывали начало полномасштабной наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа для того, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам, удерживаемым палестинским исламским движением ХАМАС. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что достоверная причина переноса операции неизвестна, но два источника из числа высокопоставленных сотрудников администрации президента США Джо Байдена связали это решение с плохим ходом переговоров по возвращению захваченных ХАМАС заложников.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Израиль готов отказаться от проведения наземной операции в секторе Газе, если ХАМАС отпустит всех заложников и безоговорочно сдастся. При этом Конрикус не смог однозначно ответить на вопрос, какая цель для ХАЦАЛ более приоритетна — освобождение заложников или уничтожение ХАМАС.