В Израиле назвали условия отмены наземной операции в Газе

ЦАХАЛ: наземной операции в Газе не будет, если ХАМАС отпустит заложников

Израиль готов отказаться от проведения наземной операции в секторе Газе, если ХАМАС отпустит всех заложников и безоговорочно сдастся. Об этом в беседе с радио ABC в Мельбурне заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.

Если же эти условия выполнены не будут, то наземная операция в Газе станет неизбежной, добавил представитель армии еврейского государства. Он напомнил, что в плену у ХАМАС сейчас находятся 212 человек.

При этом Конрикус не смог однозначно ответить на вопрос, какая цель для ХАЦАЛ более приоритетна — освобождение заложников или уничтожение ХАМАС.