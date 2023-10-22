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06:50, 23 октября 2023Мир

В Израиле назвали условия отмены наземной операции в Газе

ЦАХАЛ: наземной операции в Газе не будет, если ХАМАС отпустит заложников

Фото: Ayal Margolin / XinHua / Global Look Press

Израиль готов отказаться от проведения наземной операции в секторе Газе, если ХАМАС отпустит всех заложников и безоговорочно сдастся. Об этом в беседе с радио ABC в Мельбурне заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.

Если же эти условия выполнены не будут, то наземная операция в Газе станет неизбежной, добавил представитель армии еврейского государства. Он напомнил, что в плену у ХАМАС сейчас находятся 212 человек.

При этом Конрикус не смог однозначно ответить на вопрос, какая цель для ХАЦАЛ более приоритетна — освобождение заложников или уничтожение ХАМАС.

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      Марина Совина
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