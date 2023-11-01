ЦАХАЛ заявила о прорыве передней линии обороны ХАМАС на севере Газы

Израильская армия заявила о прорыве передней линии обороны ХАМАС на севере Газы

Израильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в ходе брифинга, его слова приводятся на сайте ЦАХАЛ.

Хагари подчеркнул, что операция ЦАХАЛ проходит по плану, армия продолжает углублять зону боевых действий на севере анклава Палестины.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о важности защиты гражданского населения сектора Газа. При этом он выразил «непоколебимую солидарность Германии с Израилем».