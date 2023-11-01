Шольц указал Нетаньяху на важность защиты гражданского населения сектора Газа

Шольц рассказал Нетаньяху о важности защиты гражданского населения сектора Газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о важности защиты гражданского населения сектора Газа. Об этом сообщило правительство Германии, пишет РИА Новости.

«Канцлер подтвердил непоколебимую солидарность Германии с Израилем. Он подчеркнул важность защиты гражданского населения и оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа», — сказано в заявлении.

Олаф Шольц также одобрил открытие КПП «Рафах» для транспортировки раненых из сектора Газа в Египет.

Ранее Олаф Шольц заявил, что гипотетическое нападение Ирана или «Хезболлы» на Израиль будет большой ошибкой. Он также подчеркнул, что Германия полностью на стороне Израиля в нынешнем конфликте.

Кроме того, в октябре МИД Германии заявило, что шокировано ударом по больнице в секторе Газа, и призвало к защите гражданского населения.