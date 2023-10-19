Шольц прокомментировал возможность атаки Израиля Ираном или «Хезболлой»

Канцлер ФРГ Шольц: нападение Ирана на Израиль будет большой ошибкой

Гипотетическое нападение Ирана или «Хезболлы» на Израиль будет большой ошибкой. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время речи в бундестаге, опубликованной на YouTube-канале онлайн издания Zeit Online.

«Я говорил со своими коллегами из Иордании, Египта, Турции. Все едины во мнении, что разрастание конфликта было бы разрушительно для всего региона. Присоединение к конфликту движения "Хезболла" или Ирана станет большой ошибкой», — сказал канцлер ФРГ.

Он также подчеркнул, что Германия полностью на стороне Израиля в нынешнем конфликте.

Ранее Шольц заявил, что удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа должен быть тщательно расследован.