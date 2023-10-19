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13:11, 19 октября 2023Мир

Шольц прокомментировал возможность атаки Израиля Ираном или «Хезболлой»

Канцлер ФРГ Шольц: нападение Ирана на Израиль будет большой ошибкой

Фото: Fabrizio Bensch / Unsplash

Гипотетическое нападение Ирана или «Хезболлы» на Израиль будет большой ошибкой. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время речи в бундестаге, опубликованной на YouTube-канале онлайн издания Zeit Online.

«Я говорил со своими коллегами из Иордании, Египта, Турции. Все едины во мнении, что разрастание конфликта было бы разрушительно для всего региона. Присоединение к конфликту движения "Хезболла" или Ирана станет большой ошибкой», — сказал канцлер ФРГ.

Он также подчеркнул, что Германия полностью на стороне Израиля в нынешнем конфликте.

Ранее Шольц заявил, что удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа должен быть тщательно расследован.

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    Максим Габриелян
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