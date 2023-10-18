Шольц призвал к тщательному расследованию удара по больнице в Газе

Канцлер ФРГ Шольц призвал к тщательному расследованию удара по больнице в Газе

Удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа должен быть тщательно расследован. С таким призывом в социальной сети X (ранее Twitter) выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Меня ужасают кадры взрыва в больнице в Газе. Ранены и убиты ни в чем не повинные мирные жители. Наши мысли — с семьями погибших. Необходимо провести тщательное расследование этого инцидента», — написал политик.

В результате атаки на медучреждение в секторе Газа лишились жизни 800 человек.

Израиль обвинил в нанесении удара по больнице палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). ХАМАС же обвиняет в ракетном ударе по больнице Израиль.