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09:42, 18 октября 2023Мир

Шольц призвал к тщательному расследованию удара по больнице в Газе

Канцлер ФРГ Шольц призвал к тщательному расследованию удара по больнице в Газе

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа должен быть тщательно расследован. С таким призывом в социальной сети X (ранее Twitter) выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Меня ужасают кадры взрыва в больнице в Газе. Ранены и убиты ни в чем не повинные мирные жители. Наши мысли — с семьями погибших. Необходимо провести тщательное расследование этого инцидента», — написал политик.

В результате атаки на медучреждение в секторе Газа лишились жизни 800 человек.

Израиль обвинил в нанесении удара по больнице палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). ХАМАС же обвиняет в ракетном ударе по больнице Израиль.

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    Виктория Кондратьева
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