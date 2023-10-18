МИД Германии прокомментировал удар по больнице в секторе Газа

МИД ФРГ призвал к защите мирного населения Газы после удара по больнице

Министерство иностранных дел (МИД) Германии заявило, что шокировано ударом по больнице в секторе Газа и призвало к защите гражданского населения. Об этом ведомство сообщило в социальной сети X.

«Глубоко шокированы сообщениями о сотнях жертв в больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Гражданские объекты, особенно абсолютно действующая больница с пациентами и медицинским персоналом, не должны подвергаться нападениям со стороны кого-либо ни при каких обстоятельствах. Гражданские лица должны быть защищены в условиях конфликта», — говорится в комментарии.

Число жертв удара по медучреждению между тем достигло 800 человек.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что удар по больнице в Газе должен быть тщательно расследован. Канцлер добавил, что его ужасают кадры взрыва, в результате которого пострадали ни в чем не повинные люди.