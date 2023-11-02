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16:15, 2 ноября 2023Наука и техника

Морские звезды оказались головами

Nature: морские звезды почти полностью являются головами

Фото: Unsplash

Ученые Стэнфордского университета и Калифорнийского университета показали, что морские звезды, у которых, как считалось, отсутствует голова, на самом деле почти полностью являются головами. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Вместо двусторонней симметрии, имеющейся у большинства животных, взрослые морские звезды и родственные им иглокожие, такие как морские ежи и морские огурцы, радиально-симметричны и не имеют четкую голову и хвост. Некоторые ученые предположили, что у морских звезд ось голова-хвост простирается сверху-вниз, либо каждый луч представляет такую ось. Результаты нового исследования демонстрируют, что ни одна из этих гипотез не является верной.

Биологи проанализировали активность генов в различных частях тела морской звезды на разных стадиях развития. Они также использовали компьютерную микротомографию для изучения формы и строения животного в подробных деталях. Оказалось, что генные сигнатуры, связанные с развитием головы, встречаются во всем теле, но при этом экспрессия генов, кодирующих туловище и хвост, отсутствовала.

Молекулярные сигнатуры, обычно связанные с самой передней частью тела животных, были локализованы в середине каждого луча морской звезды, однако эти сигнатуры по мере приближения к краям лучей постепенно становились все более характерными для задней части тела. По словам ученых, морские звезды лучше охарактеризовать как головы, ползущие по морскому дну.

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      Александр Еникеев
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