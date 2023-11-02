Инстасамка подарила блогерше на день рождения колье за десятки тысяч рублей

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, подарила блогерше Милане Некрасовой на день рождения колье за десятки тысяч рублей. Об этом последняя рассказала на своем YouTube-канале.

Девушка устроила распаковку презентов, которые ей прислали на 15-летие. Среди них оказалась серебристая цепочка с массивным кулоном в виде красного сердца.

По словам Некрасовой, в приложенной записке было указано, что данное украшение преподнесла Инстасамка. При этом инфлюэнсерша отметила, что видела указанное ювелирное изделие на сайте, где его стоимость составляла около 78 тысяч рублей. «Очень хотела это колье, потому что видела, что у многих оно есть. Я просто в шоке», — прокомментировала автор ролика.

В октябре Инстасамка похвасталась роскошным подарком за 23 миллиона рублей. 23-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлен системный блок компьютера розового цвета. По словам девушки, устройство ей преподнесли муж Олег Еропкин и российский блогер Николай Nemifist.