Итальянец пожил в российской квартире и удивился четырем вещам

Итальянский турист побывал в Санкт-Петербурге и удивился четырем вещам в местных квартирах. О его впечатлениях рассказала российская тревел-блогерша в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, итальянец пожил в обычной съемной квартире в Северной столице и поразился невысокой цене аренды. «Он ожидал, что его траты на квартиру окажутся в несколько раз больше», — пояснила блогерша.

Путешественник также обратил внимание, что у россиян нет привычных для него вещей, например, биде. «В Италии это считается неотъемлемой частью санитарных условий, и большинство домов и гостиниц обязательно оснащены биде», — написала автор.

Кроме того, итальянец удивился отсутствию сушильной машины для белья, которая на его родине считается «нормой жизни». При этом недоумение гостя вызвало наличие ванны: «В Италии чаще всего в квартирах стоят душевые кабины, поскольку они занимают мало места, а ванна — это роскошь».

По словам блогерши, несмотря на все различия иностранца впечатлила доброжелательность и гостеприимство россиян. «Питер его приятно удивил, — добавила она. — Город ему очень понравился».

Ранее житель Новой Зеландии побывал в России и назвал необычные для него вещи в стране. В их число вошли дешевое такси, круглосуточные супермаркеты и программы господдержки россиян.