Иностранец побывал в России и назвал необычные для него вещи в стране

Житель Новой Зеландии побывал в России и назвал необычные для него вещи в стране. Своими впечатлениями от поездки он поделился с российской тревел-блогершей Мариной Ершовой, его отзыв опубликован в личном блоге путешественницы на платформе «Дзен».

Первым, на что обратил внимание иностранец в РФ, были низкие цены на такси и удобные приложения по его вызову. «Работает так быстро, а стоит так дешево, — заявил он. — Как такое возможно?! Удивительно, как таксисты в России так чутко реагируют на просьбы пассажиров, всегда готовые поддать газку, чтобы доставить их к месту назначения быстро и без лишних хлопот».

Новозеландца также удивили круглосуточные магазины. Его поразило, что в России можно найти открытые супермаркеты даже глубокой ночью. «В Новой Зеландии самый последний супермаркет закрывается в 22:00, а по выходным на час раньше, — пояснила блогерша. — Такие магазины находятся вне города. А в центре города, увы, нужно запасаться едой заранее, магазины работают до 17:00, максимум до 19:00».

Более того, иностранец заметил еще несколько уникальных черт российской культуры. К примеру, богатство истории и архитектуры местных городов, многие из которых сохранили свой первозданный вид. Купеческие дома мужчина видел только в кино.

«Но самый большой шок вызвали некоторые госпрограммы для россиян, — добавила путешественница. — Материнский капитал! Такое невозможно представить в Новой Зеландии. Никто не будет платить такие деньги за роды. А еще и декрет в три года. Была бы у него возможность, он бы сам родил в России, чтобы воспользоваться услугами, о которых он раньше ничего не знал».

Ранее в октябре эта же тревел-блогерша назвала пять особенностей новозеландских мужчин, которые показались бы россиянам стыдными. В частности, по словам Ершовой, местные жители гордятся своей эмоциональной открытостью и готовностью поделиться чувствами. Они легко могут поплакать или пожаловаться на жизнь.