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12:15, 2 ноября 2023Ценности

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили вместе на премии журнала

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Телезвезда Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе появились на премии Innovator Awards 2023, организованной журналом Wall Street Journal в Музее современного искусства в Нью-Йорке, и привлекли внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Для светского мероприятия 26-летняя бизнесвумен выбрала черное платье люксового бренда Ferragamo, верх которого был оформлен в виде кожаного корсета. Ее образ дополняли массивные золотые серьги и открытые туфли. Звезда фильма «Дюна», в свою очередь, выбрал черный классический костюм марки Dolce & Gabbana и рубашку в тон.

Отмечается, что знаменитости не позировали вместе на красной дорожке перед фотографами, но их заметили сидящими рядом за одним столом. При этом уточняется, что Дженнер получила награду за запуск своего нового бренда одежды Khy.

В сентябре звездную пару сфотографировали на выходе из автомобиля у ресторана Folderol Wine Bar, куда они направились на вечеринку в честь дня рождения рэперши Rosalia. На размещенные журналистами кадры попал интимный момент: Дженнер держала Шаламе за палец, когда выходила из машины.

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      Мария Винар
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