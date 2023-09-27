Интимный момент между Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе попал на фото папарацци

Телезвезда Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе вновь попали в объектив папарацци в Париже. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Влюбленных сфотографировали на выходе из автомобиля у ресторана Folderol Wine Bar, куда они направились на вечеринку в честь дня рождения рэперши Rosalia. Предпринимательница была одета в черный наряд, который дополняли солнцезащитные очки и ботфорты на каблуках. Ее спутник предпочел джинсы и оверсайз-бомбер в сочетании с кепкой.

На размещенные журналистами кадры попал интимный момент: Дженнер держала Шаламе за палец, когда выходила из машины.

Звезд также фотографировали во время поцелуя. Ранее в сентябре их запечатлели на концерте певицы Бейонсе в Лос-Анджелесе, где они также продемонстрировали свои чувства.

Впервые слухи об отношениях Шаламе и Дженнер появились в апреле. Тогда инсайдеры утверждали, что у звезд роман с января 2023 года. Отмечалось, что они вместе отметили Новый год в Аспене, после чего отправились в отпуск на острова Теркс и Кайкос.