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18:49, 5 сентября 2023Ценности

Поцелуи Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе попали на видео

Поцелуи американской телезвезды, модели и бизнесвумен Кайли Дженнер и актера Тимоти Шаламе, которых подозревали в романе, попали на видео. Соответствующий материал публикует TMZ.

Знаменитостей впервые заметили вместе на публике во время концерта певицы Бейонсе на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе, где они также продемонстрировали свои чувства. На полученных изданием кадрах 25-летняя инфлюэнсерша в обнажающем спину мини-платье и 27-летний артист в черной бейсболке и толстовке обнимают и целуют друг друга, несмотря на увиденные ими камеры.

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Известно, что Дженнер и Шаламе слушали выступление исполнительницы, находясь в VIP-зоне. При этом компанию им составили сестры предпринимательницы — манекенщица Кендалл Дженнер и бизнесвумен Ким Кардашьян, — певец Джастин Бибер и его жена-модель Хейли Бибер, а также исполнительница Адель и актриса Зендея.

В апреле стало известно, что Шаламе и Дженнер состоят в отношениях с января 2023 года. Утверждалось, что пара вместе отметила Новый год в Аспене, после чего отправилась в отпуск на острова Теркс и Кайкос.

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    Алина Гостева
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