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18:42, 2 ноября 2023Ценности

Кейт Бекинсейл ответила на слухи о пластике после появления в инвалидной коляске

Фото: Tommaso Boddi / Getty Images

Британская актриса Кейт Бекинсейл ответила на слухи о пластике и раскрыла причину появления в инвалидной коляске. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя звезда показала фото, где предстала в кресле-каталке в черных футболке и брюках. У нее на голове повязка, а в приоткрытом рту видна вата.

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Знаменитость заявила, что не подвергалась коррекции внешности, как предположили некоторые юзеры. Артистка отметила, что посещала стоматолога, и лечение проходило под наркозом, после чего ее сфотографировали в инвалидной коляске.

Ранее в октябре российская блогерша, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова ответила на слухи о пережитых пластических операциях. Она показала фигуру в бикини, и поклонники заподозрили ее в увеличении ягодиц посредством хирургического вмешательства. Но Самойлова заверила фанатов, что на самом деле ее фигура — результат ежедневных тренировок.

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      Карина Черных
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