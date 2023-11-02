Кейт Бекинсейл ответила на слухи о пластике после появления в инвалидной коляске

Британская актриса Кейт Бекинсейл ответила на слухи о пластике и раскрыла причину появления в инвалидной коляске. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя звезда показала фото, где предстала в кресле-каталке в черных футболке и брюках. У нее на голове повязка, а в приоткрытом рту видна вата.

Знаменитость заявила, что не подвергалась коррекции внешности, как предположили некоторые юзеры. Артистка отметила, что посещала стоматолога, и лечение проходило под наркозом, после чего ее сфотографировали в инвалидной коляске.

Ранее в октябре российская блогерша, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова ответила на слухи о пережитых пластических операциях. Она показала фигуру в бикини, и поклонники заподозрили ее в увеличении ягодиц посредством хирургического вмешательства. Но Самойлова заверила фанатов, что на самом деле ее фигура — результат ежедневных тренировок.