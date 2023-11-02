Ким Кардашьян рассказала о пристрастии дочери к сырому луку

Ким Кардашьян рассказала о пристрастии 10-летней дочери Норт Уэст к сырому луку

Американская телезвезда Ким Кардашьян рассказала о пристрастии 10-летней дочери Норт Уэст к сырому луку. Ее слова приводит Metro.

В новом эпизоде телешоу The Kardashians Кардашьян рассказала, что ее дочь «действительно особенная, умная, креативная и определенно любит настоять на своем». При этом она отметила, что Норт является «ее уроком на этой планете».

В ходе съемок эпизода дочь телезвезды попала в кадр в тот момент, когда ела сырой лук с кожурой, вызывая удивление матери. «Ты просто ешь эту луковицу как яблоко, вот что она делает, люди, она ест овощи как яблоки», — сказала Кардашьян съемочной группе. «О боже, это луковое дыхание заставит меня плакать, оно такое сильное», — пошутила телезвезда.

Ранее сообщалось, что 10-летняя дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян захотела завладеть бизнесом родителей.