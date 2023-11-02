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09:56, 2 ноября 2023Силовые структуры

Командира разбившегося в российском регионе Ми-8 осудят за нарушение правил

В Магадане пройдет суд над командиром разбившегося Ми-8 за нарушение правил

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Магадане пройдет суд над командиром разбившегося вертолета Ми-8. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Пилот проходит обвиняемым по части 1 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Его дело с обвинительным заключением направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчина вину признал.

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