Командира разбившегося в российском регионе Ми-8 осудят за нарушение правил

В Магадане пройдет суд над командиром разбившегося Ми-8 за нарушение правил

В Магадане пройдет суд над командиром разбившегося вертолета Ми-8. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Пилот проходит обвиняемым по части 1 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Его дело с обвинительным заключением направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчина вину признал.