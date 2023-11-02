Красный Полумесяц сообщил об атаке на машину скорой помощи
Израиль открыл огонь по машине скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении на странице организации в X.
«Израильские силы открыли огонь по машине скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца, когда ее команда выполняла свою гуманитарную миссию по перевозке раненых в секторе Газа. Этот печальный инцидент привел к ранениям у парамедиков», — говорится в заявлении.
Отмечается, что один из медиков получил огнестрельное ранение в плечо и осколочное ранение в голову, а другой был ранен в ногу.
Ранее в организации сообщили, что в больнице сектора Газа «Аль-Кудс», окрестности которой атакует израильская армия, находится порядка 14 тысяч мирных жителей. Организация утверждает, что большинство людей, находящихся в больнице, — это женщины и дети из числа местных жителей.