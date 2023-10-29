Красный Полумесяц рассказал о мирных жителях в атакованной Израилем больнице

Красный Полумесяц: в больнице «Аль-Кудс» в Газе находятся 14 тыс. мирных жителей

В больнице сектора Газа «Аль-Кудс», окрестности которой атакует израильская армия, находится порядка 14 тысяч мирных жителей. Об этом сообщает Общество Красного Полумесяца в X (бывшийTwitter).

Организация утверждает, что большинство населяющих больницу людей — это женщины и дети, которые постоянно там проживают. «Они живут в страхе и тревоге из-за угроз оккупационных властей разбомбить больницу, в которой они искали убежища в результате продолжающихся обстрелов, полагая, что это будет безопасное место», — говорится в сообщении.

Канал Al-Hadath сообщил, что 29 октября «Аль-Кудс» попала под обстрел Израиля. О пострадавших среди граждан и повреждениях на данный момент неизвестно. Израильская сторона предупреждала о готовящейся атаке.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что не может эвакуировать больницы из сектора Газа. «Мы повторяем — невозможно эвакуировать больницы, полные пациентов, не подвергая при этом их жизни опасности», — констатировал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.