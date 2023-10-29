Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:31, 29 октября 2023Мир

Красный Полумесяц рассказал о мирных жителях в атакованной Израилем больнице

Красный Полумесяц: в больнице «Аль-Кудс» в Газе находятся 14 тыс. мирных жителей

Фото: Yasser Qudih / Reuters

В больнице сектора Газа «Аль-Кудс», окрестности которой атакует израильская армия, находится порядка 14 тысяч мирных жителей. Об этом сообщает Общество Красного Полумесяца в X (бывшийTwitter).

Организация утверждает, что большинство населяющих больницу людей — это женщины и дети, которые постоянно там проживают. «Они живут в страхе и тревоге из-за угроз оккупационных властей разбомбить больницу, в которой они искали убежища в результате продолжающихся обстрелов, полагая, что это будет безопасное место», — говорится в сообщении.

Канал Al-Hadath сообщил, что 29 октября «Аль-Кудс» попала под обстрел Израиля. О пострадавших среди граждан и повреждениях на данный момент неизвестно. Израильская сторона предупреждала о готовящейся атаке.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что не может эвакуировать больницы из сектора Газа. «Мы повторяем — невозможно эвакуировать больницы, полные пациентов, не подвергая при этом их жизни опасности», — констатировал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Стал известен план наземной операции Израиля в секторе Газа

      Врач назвала указывающие на стресс неожиданные симптомы

      «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби

      Назван способ справиться с депрессией

      ОМОН прибыл в российский аэропорт из-за встречающей борт из Израиля толпы

      Из Ливана выпустили 10 ракет по Израилю

      ВСУ обстреляли Курскую область

      В Иране ответили на вопрос о разрастании войны на Ближнем Востоке

      Раскрыты подробности представлений о Москве у современных писателей

      Доктор Гинзбург назвал опасные последствия переедания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости