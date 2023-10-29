Больница Красного Креста в Газе с 12 тысячами людей попала под обстрел

Al-Hadath: больница Красного Креста в Газе с 12 тыс. людей попала под обстрел

В секторе Газа больница, относящаяся к Красному Кресту, попала под обстрел со стороны Израиля. Об этом сообщает Al-Hadath.

Утверждается, что обстрелам подверглись восточная и южная стороны больницы. О пострадавших среди граждан и повреждениях на данный момент неизвестно.

Ранее руководству больницы Красного Креста также пришло сообщение от израильских военных о готовящейся атаке. Учреждение оказывает помощь по меньшей мере 400 больным. В то же время в больнице сейчас находятся около 12 тысяч местных жителей. Люди пытаются прятаться на территории организации из-за непрекращающихся бомбардировок сектора Газа.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны начала операцию «Железные мечи» в Газе. 27 октября, как отмечалось, Израиль вторгся на территорию Газы.

Затем палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. В субботу, 28 октября, Израиль перешел к наземной военной операции в секторе Газа. Информацию о новой фазе военных действий также подтвердило Минобороны Израиля.