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11:51, 2 ноября 2023Экономика

Крупнейшей экономике мира предрекли рецессию

Глава DLС Гундлах: экономика США вступит в рецессию в первой половине 2024 года

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Экономика США, являющаяся крупнейшей в мире, с большой долей вероятности вступит в рецессию в первой половине 2024 года. Об этом заявил генеральный директор компании DoubleLine Capital (DLC) Джеффри Гундлах. Его слова приводит CNBC.

На фоне экономического спада, как уточнил эксперт, руководство Федеральной резервной системы (ФРС), скорее всего, начнет постепенно ослаблять денежно-кредитную политику и перейдет к снижению ключевой ставки. В настоящее время она держится на уровне 5,25-5,5 процента годовых и не меняется с июля 2023 года, хотя до этого регулятор поднимал показатель 11 раз подряд, включая четыре повышения в этом году.

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На ухудшение ситуации в американской экономике окажет влияние ряд факторов, включая снижение объемов найма на местном рынке труда, увольнения сотрудников в финансовых и технологических компаниях. Кроме того, на динамику повлияет растущий дефицит федерального бюджета, который к концу сентября вырос до 1,7 триллиона долларов. На этом фоне суммарный размер госдолга страны увеличился до 34 триллионов долларов. «Мы больше не можем поддерживать эти процентные ставки и этот дефицит <...> Это совершенно неприемлемо», — посетовал эксперт.

О риске вступления экономики США в рецессию ранее предупреждала и глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен. В первой половине июля она заявила, что в скором времени темпы роста занятости в стране могут замедлиться. Этот фактор, в свою очередь, может негативным образом повлиять на темпы увеличения ВВП. Кроме того, на ситуацию продолжит оказывать давление сохраняющаяся на «очень высоком» уровне инфляция, резюмировала она.

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      Анатолий Акулов
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