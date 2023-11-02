В ЕС подняли вопрос о стратегии на случай прекращения поставок газа из России

В ЕП подняли вопрос о действиях в случае прекращения поставок российского газа

Член Европарламента (ЕП) от Румынии Евгений Томак обратился к Еврокомиссии (ЕК) с вопросом о ее готовности к возможному полному прекращению поставок газа из России и о ее действиях в случае реализации подобного сценария. «Лента.ру» ознакомилась с текстом обращения евродепутата.

«Согласно годовому отчету Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии за 2022 год, 7-8 декабря 2022 года были проведены учения "осушки" с целью проверки оперативной готовности ЕС к газовому кризису, в том числе в случае тотального перебои в поставках газа из России и других гипотетических перебоев в источниках поставок», — напомнил Томак.

Согласно отчету, учения показали, что государства-члены и Еврокомиссия готовы к потенциальному газовому кризису, но все еще существуют некоторые проблемы, которые необходимо изучить Евгений Томак член Европарламента (ЕП) от Румынии

На фоне этой информации он спрашивает у ЕК, каким образом она оценивает возможность того, что Евросоюз может быть полностью отрезан от газа из России.

«Какие точные шаги следует предпринять в случае полного прекращения поставок газа из России? Каковы предполагаемые финансовые последствия такого перерыва как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе? Поскольку Румыния была активным участником «осушки», какие конкретные последствия возникнут в ситуации Румынии?» — поинтересовался член ЕП.

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