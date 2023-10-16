В европейской стране перезапустили угольную электростанцию из-за холодов

Bloomberg: Германия перезапустила законсервированную угольную электростанцию

Германия перезапустила законсервированную угольную электростанцию. Власти решили вернуться к использованию «грязного» топлива перед наступлением холодов, сообщает Bloomberg.

Работу блока F электростанции в Яншвальде на востоке Германии возобновили в воскресенье, 15 октября. Установка простаивала почти пять лет, прежде чем в правительстве решили перезапустить добычу электричества, чтобы ослабить потенциальную нагрузку на энергосеть.

Как отмечают источники издания, увеличить использование угля пришлось, чтобы помочь сэкономить природный газ, предотвратить перебои с поставками энергии в отопительный сезон и сдержать рост цен для потребителей в отопительный сезон. При этом неделей ранее министр экономики Роберт Хабек в интервью ARD обещал, что правительство не будет возобновлять работу старых резервных электростанций зимой 2024-2025 годов.

По оценке экспертов, решение бундестага перезапустить угольные ТЭС осложнит достижение климатических целей страны, включая полный отказ от угольной генерации к 2030 году. Согласно данным Федерального агентства по охране окружающей среды, к концу 2022 года объемы выбросы вредных веществ увеличились до 250 миллионов тонн, хотя несколько лет назад находились на уровне в 209 миллионов.

По данным германского союза импортеров угля, Россия осталась крупнейшим поставщиком угля в ФРГ, несмотря на введенные в отношении Москвы санкции. В течение 2022 года Германия ввезла 13 миллионов тонн угля из РФ. Это на 37 процентов меньше, чем годом ранее, однако все еще крупнейший показатель среди стран-импортеров.