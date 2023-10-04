Германия пойдет на непопулярную меру ради тепла зимой

Власти ФРГ вернут к работе угольные ТЭС ради бесперебойной подачи энергии зимой

В правительстве Германии решили вернуть к работе несколько угольных теплоэлектростанций (ТЭС) ради обеспечения бесперебойной подачи энергии в пиковые периоды спроса предстоящей зимой. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о разрешении возобновления работы на станциях, принадлежащим энергокомпаниям RWE и LEAG. Как уточнили в министерстве экономики и защиты климата, эта непопулярная в контексте стремления властей ФРГ достичь нулевых выбросов углерода мера должна помочь стране сэкономить природный газ и предотвратить перебои с поставками энергии в отопительный сезон.

В то же время эксперты предупреждают, что решение бундестага о возвращении к работе «грязных» ТЭС рискует усложнить достижение климатических целей страны, включая полный отказ от угольной генерации к 2030 году. С 2020-го подобные энергообъекты стали выбрасывать в атмосферу гораздо больше парниковых газов. Так, согласно данным Федерального агентства по охране окружающей среды, к концу 2022-го объемы эмиссии вредных веществ приблизились к отметке в 250 миллионов тонн, хотя несколько лет назад находились на уровне в 209 миллионов.

Возвращение в эксплуатацию нескольких немецких угольных ТЭС связано с резким сокращением поставок российских энергоресурсов, включая трубопроводный газ. Это обстоятельство вынудило власти Германии полагаться на сжигание угля для производства электроэнергии. На ситуацию со стабильностью энергоснабжения в стране также влияет поэтапный вывод из эксплуатации оставшихся в ФРГ ядерных реакторов.

В первой половине июля агентство Reuters сообщило о ряде проблем, с которыми рискуют столкнуться власти Германии на пути к достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Для более активного перехода на водородную энергетику стране необходимо проложить 1800 километров переоборудованных и новых трубопроводов, что потребует от немецких и европейских властей значительной финансовой поддержки. Однако даже после этого ФРГ придется ввозить минимум половину требуемой нормы потребления этого вида топлива из-за рубежа.