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18:24, 12 июля 2023Среда обитания

Крупнейшая экономика Европы оказалась заложницей энергоперехода

Reuters: Германии придется ввозить минимум 50% требуемого объема водорода к 2030 году

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Власти Германии продолжат придерживаться своих целей в области водородной экономики в ближайшие 6,5 года для достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Однако крупнейшая экономика Европы может столкнуться с рядом проблем на пути к этой цели, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ местного правительства.

Для более активного перехода на водородную энергетику стране потребуется проложить 1800 километров переоборудованных и новых трубопроводов. Эта транспортная инфраструктура в дальнейшем будет присоединена к трансъевропейской водородной сети общей протяженностью 4500 километров. Меры потребуют от германских и европейских властей значительной финансовой поддержки в рамках проекта Important Projects of Common European Interest (IPCEI). В документе отмечается, что новые трубопроводы для перекачивания водорода должны быть введены в эксплуатацию не позже 2027-2028 годов.

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Кроме того, Германии придется ввозить минимум половину требуемой нормы потребления этого вида топлива из-за рубежа. Суммарная норма ФРГ к 2030 году составит порядка 95-130 тераватт-часов (ТВтч), из которых 50-70 процентов придется импортировать. На этом фоне местные власти планируют «терпимее» относиться к водороду, полученному из ископаемых и ядерных источников.

О намерении властей Германии сделать ставку на развитие водородной энергетики канцлер страны Олаф Шольц сообщал еще в сентябре 2022 года. Тогда он пообещал устроить «большой бум» в водородной промышленности в рамках программы борьбы с глобальным изменением климата. До этого правительство ФРГ решило активизировать усилия по сокращению вредных выбросов и захотело увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны до 80 процентов к 2030 году.

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    Анатолий Акулов
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