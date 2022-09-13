Германия захотела устроить «водородный бум»

Канцлер ФРГ Шольц пообещал устроить бум в водородной промышленности

Власти Германии захотели устроить большой бум в водородной промышленности в рамках программы борьбы с изменением климата. Об этом со ссылкой на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца сообщает Reuters.

Во время выступления на празднике, посвященном немецким работодателям, Шольц назвал водород газом будущего и пообещал, что Германия устроит в этой сфере большой бум. Таким образом власти хотят разнообразить количество источников энергии.

Канцлер уточнил, что к 2023 году в стране создадут всю необходимую инфраструктуру для импорта газа. Рядом с побережьем Германии также построят терминал сжиженного природного газа (СПГ).

В июле 2022 года правительство Германии приняло новые меры по решению глобальной проблемы изменения климата. Для снижения выбросов в стране решили строить больше велосипедных дорожек, чтобы жители пересаживались с бензиновых автомобилей на другой транспорт.