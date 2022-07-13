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Германия приняла новые меры для решения глобальной проблемы

The Independent: правительство Германии решило строить больше велосипедных дорожек

Фото: Peter Kneffel / Getty Images

Правительство Германии приняло новые меры по решению глобальной проблемы изменения климата. Для снижения выбросов в стране будут строить больше велосипедных дорожек, чтобы жители пересаживались с бензиновых автомобилей на другой транспорт, сообщает The Independent.

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг заявил, что власти хотят ускорить установку зарядных станций для электрокаров, расширить сеть общественного транспорта и построить больше велосипедных дорожек. Вместе с другими мерами в стране хотят снизить количество выбросов от транспортного сектора со 148 миллионов тонн углекислого газа до 85 миллионов тонн.

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При этом Виссинг ответил отказом на предложение экологов ввести ограничение скорости на автомагистралях, которое якобы снизит выбросы и уменьшит стоимость топлива. «Как министр транспорта, с одной стороны я должен взвесить цель защиты климата как можно быстрее, а с другой стороны — иметь в виду потребности в мобильности и принятие мер в обществе», — заявил министр.

В январе Германия решила активизировать усилия по сокращению вредных выбросов, чтобы достигнуть целей по углеродной нейтральности к 2045 году. Для того чтобы страна увеличила долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 80 процентов к 2030 году, правительство пообещало представить два первоначальных пакета мер по защите климата.

Мировая история санкций
Нина Ташевская
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