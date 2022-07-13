Германия приняла новые меры для решения глобальной проблемы

The Independent: правительство Германии решило строить больше велосипедных дорожек

Правительство Германии приняло новые меры по решению глобальной проблемы изменения климата. Для снижения выбросов в стране будут строить больше велосипедных дорожек, чтобы жители пересаживались с бензиновых автомобилей на другой транспорт, сообщает The Independent.

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг заявил, что власти хотят ускорить установку зарядных станций для электрокаров, расширить сеть общественного транспорта и построить больше велосипедных дорожек. Вместе с другими мерами в стране хотят снизить количество выбросов от транспортного сектора со 148 миллионов тонн углекислого газа до 85 миллионов тонн.

При этом Виссинг ответил отказом на предложение экологов ввести ограничение скорости на автомагистралях, которое якобы снизит выбросы и уменьшит стоимость топлива. «Как министр транспорта, с одной стороны я должен взвесить цель защиты климата как можно быстрее, а с другой стороны — иметь в виду потребности в мобильности и принятие мер в обществе», — заявил министр.

В январе Германия решила активизировать усилия по сокращению вредных выбросов, чтобы достигнуть целей по углеродной нейтральности к 2045 году. Для того чтобы страна увеличила долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 80 процентов к 2030 году, правительство пообещало представить два первоначальных пакета мер по защите климата.