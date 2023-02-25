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10:13, 25 февраля 2023Экономика

Россия в 2022 году осталась крупнейшим поставщиком угля в ФРГ

Bild: Россия в 2022 году осталась крупнейшим поставщиком угля в ФРГ, несмотря на санкции

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2022 году Россия осталась крупнейшим поставщиком угля в Германию (ФРГ), несмотря на введенные в отношении Москвы европейскими странами санкции. Об этом пишет газета Bild.

Издание ссылается на данные германского союза импортеров угля, согласно которым, в 2022 году ФРГ ввезла из России 13 миллионов тонн угля. Это на 37 процентов меньше, чем годом ранее, однако все еще крупнейший показатель среди стран-импортеров, у которых закупает уголь Германия.

Всего в 2022 году Германия закупила 44,4 миллиона тонн угля, что на 8 процентов больше, чем годом ранее. Вторым после России поставщиком стали США с показателем 9,4 миллиона тонн, что на 32 процента больше, чем в 2021 году. Третье место заняла Австралия (6,3 млн тонн). Кроме того, кратно выросли поставки из ЮАР (плюс 278 процентов по сравнению с предыдущим годом, до 3,9 миллиона тонн) и Колумбии (плюс 210 процентов, до 7,2 миллиона тонн).

В январе министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия использует уголь, чтобы экономить газ. Он предположил, что может произойти климатическая катастрофа, если после следующей зимы стране придется продолжить использование угля. Министр назвал условие отказа от этого энергоносителя и заявил о необходимости газа.

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Игорь Дмитров
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