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15:19, 2 ноября 2023Силовые структуры

Завершено расследование дела о лишении жизни россиянина из-за ошибки хирурга

В Подмосковье врач-хирург предстанет перед судом за смерть пациента

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Подольске следователи передали в суд материалы уголовного дела в отношении врача-хирурга, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности лишение жизни пациента. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

В отношении медика возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ.

По данным ведомства, 17 марта потерпевший обратился за медицинской помощью к врачу-урологу, который в ходе приема поставил диагноз и с согласия пациента назначил операцию. В процессе хирургического вмешательства обвиняемый допустил ряд грубых нарушений, полностью не ушив края операционной раны и оставив иглу в брюшной полости мужчины. Также он своевременно не перевел пациента в реанимационное отделение. Все это в совокупности привело к обильной кровопотере, после которой пациент не выжил. Позже выяснилось, что врач изначально поставил неверный диагноз: операция не требовалась.

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