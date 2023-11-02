69-я параллель
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17:18, 2 ноября 202369-я параллель

Любопытные белые медведи сорвали изучение сейсмической активности в Арктике

Семья белых медведей разгромила научный лагерь российских полярников

Кадр: Telegram-канал «ЛЕД»

Любопытные белые медведи на время сорвали изучение сейсмической активности в Арктике — животные наведались в оставшийся без присмотра научный лагерь российских полярников и вывели из строя сейсмостанцию. Об этом сообщает Арктический и антарктический НИИ (ААНИИ) в своем Telegram-канале.

Как сообщили в институте, краснокнижным животным удалось разорвать палатку, где хранилось ценное оборудование экспедиции «Северный полюс» и выдернуть провод электропитания из сейсмостанции.

«Проведя всевозможные эксперименты, хозяева Арктики удалились, оставив заботы по восстановлению приборной базы полярникам», — рассказали в ААНИИ.

Ученые смогли восстановить работу приборов и продолжить исследования.

Ранее жизнь российских ученых с полярной станции «Северный полюс-41», на протяжении года дрейфующих во льдах, показали на видео. На кадрах запечатлены трудовые будни и быт специалистов.

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      Марк Леонов
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