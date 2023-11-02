Любопытные белые медведи сорвали изучение сейсмической активности в Арктике
Любопытные белые медведи на время сорвали изучение сейсмической активности в Арктике — животные наведались в оставшийся без присмотра научный лагерь российских полярников и вывели из строя сейсмостанцию. Об этом сообщает Арктический и антарктический НИИ (ААНИИ) в своем Telegram-канале.
Как сообщили в институте, краснокнижным животным удалось разорвать палатку, где хранилось ценное оборудование экспедиции «Северный полюс» и выдернуть провод электропитания из сейсмостанции.
«Проведя всевозможные эксперименты, хозяева Арктики удалились, оставив заботы по восстановлению приборной базы полярникам», — рассказали в ААНИИ.
Ученые смогли восстановить работу приборов и продолжить исследования.
Ранее жизнь российских ученых с полярной станции «Северный полюс-41», на протяжении года дрейфующих во льдах, показали на видео. На кадрах запечатлены трудовые будни и быт специалистов.