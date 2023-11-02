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12:12, 2 ноября 2023Из жизни

Женщина вышла замуж за спасшего ее жизнь пожарного

Жительница Китая влюбилась в спасшего ее жизнь пожарного и вышла за него замуж

Фото: Unsplash

Жительница Китая вышла замуж за пожарного, который спас ее жизнь. Об этом сообщает The Thaiger.

Бригада пожарных спасла китаянку от падения с одного из многоквартирных домов в городе Фучжоу, провинция Фуцзянь. Женщина собиралась прыгнуть с высотного здания. Когда она увидела, что ей на помощь прибыли спасатели, то запаниковала и поскользнулась. Женщина успела ухватиться за карниз и повисла на краю здания. В этот момент один из пожарных бросился к китаянке и схватил ее за руку. Спустя некоторое время бригаде удалось затащить женщину в здание. Операцию по спасению сняли на видео и выложили в социальные сети жители дома напротив.

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Спустя три месяца в сети появились кадры со свадьбы спасенной китаянки. Выяснилось, что она влюбилась в одного из пожарных и стала его женой вскоре после необычного знакомства. Многие пользователи предположили, что спасатель помог нуждающейся в поддержке женщине справиться с тяжелым моральным состоянием, а впоследствии между ними могли возникнуть романтические чувства.

Многие поздравили китаянку с радостным событием и пожелали ей счастья. «Спасатель стал лучом света, который рассеял тьму в сердце женщины. Я не знаю, что ей пришлось пережить. Но надеюсь, теперь она доверяет жизни и проживет ее со своим любимым человеком», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что жительница США влюбилась в незнакомца, по ошибке проникшего в ее дом, и вышла за него замуж. Мужчина рассказал, что в тот день много выпил и думал, что пришел домой к коллеге, чтобы переночевать.

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