Мать беременной 12-летней российской школьницы высказалась о судьбе отца ребенка

Мать беременной 12-летней школьницы из Ленобласти: не хочу доводить дело до суда

Мать беременной 12-летней школьницы из Ленинградской области высказалась о судьбе отца ребенка. В разговоре с РЕН ТВ она заявила, что не хочет доводить ситуацию до суда.

«Я бы не хотела ломать жизнь и доходить до уголовного дела. Если будет какое-то наказание без, ну, так скажем, судебного, то ладно, но до суда бы не хотелось», — сказала женщина.

По ее словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как сложившаяся ситуация повлияет на жизнь 12-летней дочери. Женщина заявила, что отец ребенка должен будет понести наказание, если «что-то пойдет не так». Какое конкретно должно быть наказание, женщина не уточнила.

Ранее сообщалось, что 12-летняя школьница пришла к врачу из-за болей в животе — впоследствии оказалось, что она беременна.