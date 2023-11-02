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14:29, 2 ноября 2023Россия

Мать беременной 12-летней российской школьницы высказалась о судьбе отца ребенка

Мать беременной 12-летней школьницы из Ленобласти: не хочу доводить дело до суда

Фото: stock-enjoy / Shutterstock / Fotodom

Мать беременной 12-летней школьницы из Ленинградской области высказалась о судьбе отца ребенка. В разговоре с РЕН ТВ она заявила, что не хочет доводить ситуацию до суда.

«Я бы не хотела ломать жизнь и доходить до уголовного дела. Если будет какое-то наказание без, ну, так скажем, судебного, то ладно, но до суда бы не хотелось», — сказала женщина.

По ее словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как сложившаяся ситуация повлияет на жизнь 12-летней дочери. Женщина заявила, что отец ребенка должен будет понести наказание, если «что-то пойдет не так». Какое конкретно должно быть наказание, женщина не уточнила.

Ранее сообщалось, что 12-летняя школьница пришла к врачу из-за болей в животе — впоследствии оказалось, что она беременна.

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      Анастасия Шейкина
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