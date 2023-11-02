Пришедшая к врачу с болью в животе 12-летняя россиянка оказалась беременна

В Ленобласти пришедшая к врачу с болью в животе школьница оказалась беременна

В Ленинградской области 12-летняя школьница пришла к врачу из-за болей в животе — впоследствии оказалось, что она беременна. Об этом сообщает 78.ru.

Россиянку госпитализировали во Всеволожском районе Ленинградской области, медики выявили у нее угрозу выкидыша. Предварительно, школьница находится в состоянии средней степени тяжести.

Похожий случай произошел в Красноярске. Там мать 11-летней девочки заметила у нее беременность только на шестом месяце. В больницу она обратилась, когда школьница начала жаловаться на боль и странные ощущения в животе.

До этого на Кубани девятиклассница поступила в медицинское учреждение с сильными болями в животе, обследование выявило у подростка беременность. У девушки начались схватки, в связи с чем ее экстренно направили в акушерское отделение больницы.