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12:52, 2 ноября 2023Среда обитания

Мэрию российского города засудили из-за детских садов

Прокуратура засудила мэрию Красноярска из-за нехватки детсадов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Центральный районный суд Красноярска удовлетворил иск местной прокуратуры с требованием обеспечить город школами и детскими садами. Об этом сообщает издание Newslab.ru

Администрация города обязана обеспечить зданиями шесть жилых микрорайонов с плотной застройкой — Солнечный, Серебряный, Покровский, Ботанический, район Южный берег и Академгородок. За три года должно быть организовано более 13 тысяч дополнительных мест в детских садах и школах.

Ранее прокурорская проверка установила, что в некоторых районах города из-за переполненности школ дети обучаются во вторую смену, а также ждут очереди в детские сады. Например, в Октябрьском районе зачисления в детский сад ожидают более 3000 детей.

Проверка также установила, что в новых микрорайонах дома строят без объектов социальной инфраструктуры, а ведущееся строительство образовательных учреждений не отвечает потребностям горожан.

Ранее стало известно, что дети из поселка Восточный Челябинской области месяц не ходили в школу из-за поломки единственного в населенном пункте автобуса. Из-за произошедшего школьников перевели на дистанционное обучение.

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      Мария Черкасова
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