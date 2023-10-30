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18:31, 30 октября 2023Среда обитания

В российском регионе дети месяц не были в школе из-за поломки автобуса

В Челябинской области 25 детей уже месяц не были в школе из-за поломки автобуса

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В поселке Восточный Челябинской области 25 детей уже месяц не посещают школу и детский сад. Единственный автобус, на котором ребят доставляли в учреждения, сломался, а замену так и не нашли, пишет Mash.

Детей перевели на дистанционное обучение пять дней в неделю. Но не всем родителям такой формат обучения удобен. Мать троих детей сетует, что не может возить старшую дочку-инвалида на реабилитацию из-за «дистанта» младших.

Последние три года спецтранспорт ломается регулярно. В администрацию недовольные родители обращались не раз, но реакции не последовало. Жалобы направлялись и губернатору Алексею Текслеру, но в итоге все равно оказывались в администрации. По словам чиновников, двигатель в автобусе заменят только в 2025 году при условии, что признают его полный износ.

Ранее сообщалось, что в другом российском регионе, на Сахалине, многодетная семья с ребенком-инвалидом не может проживать в собственной квартире из-за затопленного подвала. Плесень въелась не только в стены и потолок, но и в мебель и даже в кафельную плитку. Состояние подвала не проверяли 25 лет.

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      Виктория Клабукова
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