Многодетная семья с ребенком-инвалидом лишилась дома из-за «бассейна» в подвале

На Сахалине многодетная мать осталась без квартиры из-за потопа в подвале

В городе Холмске Сахалинской области многодетная мать лишилась квартиры из-за затопленного подвала. Все жилье от пола до потолка покрылось плесенью, пишет местный портал «АСТВ.ру».

В этой квартире семья не проживала несколько лет, попросив родственницу следить за состоянием жилплощади. Вернуться пришлось из-за удобного расположения квартиры — для ребенка-инвалида жилье на первом этаже подходит больше. Войдя в дом, собственники ужаснулись: плесень въелась не только в стены и потолок, но и в мебель и даже в кафельную плитку. В квартире стоял невыносимый запах, находиться внутри было невозможно, жалуется многодетная мать. По ее словам, плесень в доме она видела и раньше, но тогда спасали уборка и ремонт. Сейчас же ситуация вынудила семью искать другое место для проживания.

Как обнаружилось, в подвалах нескольких подъездов стоял целый «бассейн» воды. Когда один из жильцов вскрыл помещение, скопившаяся там вода едва не переливалась через край, вспоминает холмчанка. По ее словам, за 25 лет, которые она прописана в этом доме, управляющая компания состояние подвала не проверяла. На заявки женщины в УК должным образом не реагировали, однако за эти годы силами обслуживающей компании провели отделку фасада, отремонтировали подъезд и установили новые почтовые ящики.

В местной УК журналистам сообщили, что подвал затопило из-за прорыва трубы. При этом люк в подполье расположен в квартире, доступ в которую бригада так и не получила. Хозяйка ответила, что доступ в квартиру предоставит и на вскрытие полов тоже согласится, но не может понять, почему проверка подвальных помещений не проводилась столько лет.

На данный момент рабочие откачивают воду в соседних подвалах, но без доступа к техническому подполью решить проблему не удастся. Деятельность УК проверяется, ситуация взята на контроль городской администрацией.

Ранее в Волгограде из-за засора в трубах квартиру затопило сточными водами. Хозяйке пришлось несколько часов добиваться от управляющей компании отключения воды. Прочищать канализацию рабочие пришли только на следующее утро после инцидента.