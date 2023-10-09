Потоп из фекалий в квартире россиянки сняли на видео

Квартиру жительницы Волгограда затопило фекалиями

В одной из квартир в Краснооктябрьском районе Волгограда случился потоп из фекалий. Залитое сточными водами жилье сняли на видео, которое опубликовал портал V1.RU.

Инцидент произошел в доме номер 22 на улице Поддубного. По словам хозяйки квартиры, жидкость из канализации вытекала через унитаз в таких объемах, что она не успевала ее убирать. На ролике видно, что у россиянки затопило почти всю квартиру.

Женщина отметила, что ей пришлось несколько часов добиваться от управляющей компании отключения воды. Прочищать канализацию рабочие пришли только на следующее утро после инцидента. Оказалось, что случился засор в трубах на выпуске из дома.

Ранее жительница города Кандалакша Мурманской области обнаружила, что за время ее отсутствия квартира покрылась фекалиями и плесенью. Россиянка рассказала, что ездила вместе с дочерью-инвалидом по зрению поступать в музыкальное училище, а когда вернулась, ее однокомнатная квартира на первом этаже была полностью затоплена фекалиями. На стенах и потолке образовалась черная плесень. Вся мебель в квартире испортилась, и все личные вещи пришли в негодность.