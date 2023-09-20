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15:26, 20 сентября 2023Среда обитания

Квартира россиянки покрылась фекалиями и плесенью

В Кандалакше квартира покрылась фекалиями и плесенью за 1,5 месяца без хозяйки

Фото: Jaye Haych / Unsplash

В городе Кандалакше Мурманской области квартира россиянки покрылась фекалиями и плесенью за время ее отсутствия. Хозяйка жилья обнаружила зловонные массы после того, как вернулась домой спустя 1,5 месяца, пишет Telegram-канал «Кандалакша ВКурсе».

Россиянка рассказала, что ездила вместе с дочерью-инвалидом по зрению поступать в музыкальное училище, а когда вернулась, ее однокомнатная квартира на первом этаже была полностью затоплена фекалиями. На стенах и потолке образовалась черная плесень. Вся мебель в квартире испортилась, и все личные вещи пришли в негодность, уточнила женщина.

Пострадавшая обратилась в управляющую компанию — в первый раз ей сказали, чтобы она «брала тряпку и убирала все сама». Однако, по словам россиянки, даже просто находиться в квартире было невозможно из-за зловонных испарений.

Спустя время женщина добилась, чтобы организация подписала акт о канализационном затоплении. Тогда коммунальщики прислали рабочего, который частично устранил последствия — убрал полы и снял оставшиеся обои. Оставшуюся часть работ обещали доделать 18 сентября, но в назначенный день никто не пришел.

Ранее быстро распространившаяся по квартире плесень буквально выселила россиян из квартиры. Это произошло с семьей из города Карпинска на Урале. Супруги купили жилье, отремонтировали его, но позже выяснили, что оно не отапливается. Из-за сырости у них начала гнить мебель, а стены стали обрастать плесенью. В итоге семье пришлось съехать из собственной квартиры в съемную.

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    Нина Ташевская
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