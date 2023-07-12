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19:47, 12 июля 2023Среда обитания

Грибы «выселили» многодетную семью россиян из квартиры

На Урале многодетной семье пришлось съехать из недавно купленной квартиры из-за плесени

Фото: epiximages / Shutterstock / Fotodom

Многодетной семье из города Карпинска на Урале пришлось съехать из недавно купленной квартиры на съемную из-за плесени. О том, как грибы буквально выселили россиян из нового жилья, пишет KP.RU

Супруги, у которых трое детей в возрасте от 2 до 12 лет, в 2014 году приобрели с использованием материнского капитала двухкомнатную квартиру в двухэтажном доме на улице Ленина. Пара отремонтировала жилье — в том числе поставила пластиковые окна и перестелила полы. Однако на новом месте семья прожила всего год — оказалось, что квартира не отапливается.

«В квартире было печное отопление, но им долго никто не пользовался, поэтому все пришло в негодность. Квартира не протапливалось, с крыши постоянно капала вода, а отсюда сырость и затхлый запах. Начала гнить мебель. Обои на стене не держались. Оказалось, что до нас восемь лет в этой квартире никто не жил», — рассказала потерпевшая.

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Со временем грибы перекинулись на пол и стены. По словам супругов, они пытались утеплить полы, но доски начали гнить. Даже ремонт печки не смог исправить ситуацию — зимой квартира все равно промерзала, от снега начали осыпаться стены. Тогда семья решила съехать из своей квартиры на съемную.

При этом за коммунальные услуги супруги платить перестали — им не хватало денег, чтобы одновременно платить за аренду и ЖКУ в собственном жилье. В итоге за несколько лет у них накопился долг в 250 тысяч рублей и начались проблемы со здоровьем из-за длительного проживания среди плесени.

Семейная пара уже жаловалась на состояние дома в администрацию города — там сообщили, что для того, чтобы признать здание непригодным для проживания, собственники должны на собрании решить, кто получит бумаги о признании дома нежилым. «Сам заявитель должен обратиться в межведомственную комиссию и предоставить доказательства о непригодности жилья», — добавили в мэрии.

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    Нина Ташевская
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