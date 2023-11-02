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14:57, 2 ноября 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении восьми американских БМП Bradley

МО РФ заявило об уничтожении 8 американских БМП Bradley на донецком направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие на донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 2 ноября, журналистам отчитались в Министерстве обороны.

Там уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Раздоловка, Звановка и Андреевка Донецкой народной республики. Кроме того, ВС России отразили атаку штурмовой группы одной из бригад ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка.

Суточные потери украинской стороны на данном направлении составили до 115 бойцов, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley американского производства, а также четыре автомобиля. В районе Резниковки был уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками.

Ранее Минобороны показало на видео уничтожение украинской пехоты в районе села Клещеевка в ДНР.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин объяснил такие действия ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи.

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