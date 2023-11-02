Младенческая смертность в США увеличилась впервые за 20 лет

CDC: младенческая смертность в США увеличилась впервые за 20 лет

Центр по контролю и предупреждению заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) сообщил о росте младенческой смертности в стране в прошлом году.

Этот показатель увеличился впервые с 2002 года. Расчеты сделаны на основе анализа данных о количестве смертей на каждую тысячу родившихся живыми.

Отмечается, что общее число скончавшихся младенцев в 2022 году составило 20 538. По данным CDC, большинству матерей, которые потеряли младенцев, от 25 до 29 лет.

Наиболее частой причиной причиной смерти младенцев оказывались в прошлом году осложнения во время беременности и бактериальный сепсис.

В августе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что показатели смертности в России снизились на 12,9 процента в 2023 году. Она также отметила, что показатели рождаемости скромные, но в некоторые месяцы наблюдалось улучшение по сравнению с 2022 году. В целом наблюдается снижение рождаемости на 2,3 процента по сравнению с первым полугодием прошлого года.

