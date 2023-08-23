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02:44, 23 августа 2023Россия

В России снизились показатели смертности

Вице-премьер Голикова: показатели смертности в РФ снизились на 12,9% в 2023 году
Татьяна Голикова

Татьяна Голикова . Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Показатели смертности в России снизились на 12,9 процента в 2023 году, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, ее слова приводит РИА Новости.

«За первое полугодие 2023 года мы существенно снизили показатели по смертности на 12,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и тоже вышли уже на доковидные показатели», — уточнила политик.

Голикова отметила, что показатели рождаемости скромные, но в некоторые месяцы наблюдалось улучшение по сравнению с 2022 году. В целом наблюдается снижение рождаемости на 2,3 процента по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Вице-премьер выразила надежду, что ситуацию улучшим выработанный дополнительный комплекс мер. С 1 сентября будет запущен пилотный проект по проверке эффективности мероприятий по улучшению демографической ситуации в России.

Ранее президент России Владимир Путин назвал демографическую ситуацию в стране сложной. Глава государства также подчеркнул, что в стране рождается меньше детей, чем в 2022 году. Он отметил необходимость дополнительных мер в сфере демографии.

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    Марина Совина
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