Мосгорсуд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Мосгорсуд оставил в СИЗО режиссера Беркович и драматурга Петрийчук до 10 января

Мосгорсуд продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, сообщает ТАСС.

Они останутся в СИЗО до 10 января. Беркович и Петрийчук обвиняются по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Причиной стал их спектакль «Финист — Ясный сокол», рассказывающий о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Режиссер и драматург вину не признают.

25 октября сообщалось, что Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу обвиняемых на решение Хамовнического суда о содержании под стражей.