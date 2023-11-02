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20:48, 2 ноября 2023Силовые структуры

Мосгорсуд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Мосгорсуд оставил в СИЗО режиссера Беркович и драматурга Петрийчук до 10 января

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мосгорсуд продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, сообщает ТАСС.

Они останутся в СИЗО до 10 января. Беркович и Петрийчук обвиняются по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Причиной стал их спектакль «Финист — Ясный сокол», рассказывающий о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Режиссер и драматург вину не признают.

25 октября сообщалось, что Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу обвиняемых на решение Хамовнического суда о содержании под стражей.

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      Илона Палей
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