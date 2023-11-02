Москва заявила о готовности провести встречу глав МИД Армении и Азербайджана

Захарова: Москва готова провести встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана

Москва готова в ближайшее время организовать трехстороннюю встречу глав МИД России Сергея Лаврова, Армении Арарата Мирзояна и Азербайджана Джейхуна Байрамова. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, цитирует РИА Новости.

«В ближайшее время мы готовы организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении», — сказала она.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что российская сторона приветствует любые контакты, которые способствуют снятию напряженности между Азербайджаном и Арменией.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян назвал возможные сроки заключения мирного соглашения между Ереваном и Баку. По его мнению, соответствующий договор может быть подписан в течение ближайших нескольких месяцев.