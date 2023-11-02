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11:53, 2 ноября 2023Бывший СССР

На Украине отказались верить в снижение поддержки со стороны Запада

Секретарь СНБО Украины Данилов отказался верить в снижение поддержки Западом
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: rbc.ua / Wikimedia

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отказался верить в снижение поддержки со стороны Запада, назвав заявления об уменьшении помощи «российской пропагандой». Его слова передает «РБК-Украина».

«Начали раздаваться голоса, что о нас будут забывать — все это российская пропаганда», — сказал он. Данилов добавил, что западная поддержка была и будет продолжаться. По мнению секретаря СНБО, обещания лидеров стран Запада перед Киевом остаются в силе.

Ранее секретарь СНБО призвал спецслужбы найти в окружении президента Владимира Зеленского тех, кто не верит в победу Украины в конфликте. Таким образом Данилов прокомментировал статью Time, где источник из окружения украинского лидера заявил, что в победу верит один лишь Зеленский.

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      Кристина Есикова
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