На Украине отказались верить в снижение поддержки со стороны Запада

Секретарь СНБО Украины Данилов отказался верить в снижение поддержки Западом

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отказался верить в снижение поддержки со стороны Запада, назвав заявления об уменьшении помощи «российской пропагандой». Его слова передает «РБК-Украина».

«Начали раздаваться голоса, что о нас будут забывать — все это российская пропаганда», — сказал он. Данилов добавил, что западная поддержка была и будет продолжаться. По мнению секретаря СНБО, обещания лидеров стран Запада перед Киевом остаются в силе.

Ранее секретарь СНБО призвал спецслужбы найти в окружении президента Владимира Зеленского тех, кто не верит в победу Украины в конфликте. Таким образом Данилов прокомментировал статью Time, где источник из окружения украинского лидера заявил, что в победу верит один лишь Зеленский.