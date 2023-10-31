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19:59, 31 октября 2023Бывший СССР

Спецслужбы Украины призвали найти не верящих в победу Киева

Секретарь СНБО призвал найти не верящих в победу Украины в окружении Зеленского

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Спецслужбы должны найти лиц в окружении президента Владимира Зеленского, которые не верят в победу Украины в конфликте. К этому призвал секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. Его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram.

Таким образом Данилов прокомментировал статью Time, где источник из окружения Зеленского заявил, что в победу верит один лишь президент.

«Я не понимаю, откуда автор берет эти вещи. У меня эта анонимность вызывает множество вопросов. (...) Эта анонимная подковерность наносит огромный вред прежде всего нашей стране. Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что это за анонимы, которые не верят в нашу победу, а находятся рядом с президентом», — потребовал он.

Ранее обозреватель журнала Time Саймон Шустер написал, что Зеленский разозлился из-за снижения интереса Запада к Украине после визита в США. Журналист поговорил с ним после визита в Вашингтон 21 сентября.

В свою очередь американская журналистка Натали Моррис выразила мнение, что президент Украины обиделся, что западные политики и пресса стали уделять ему меньше внимания.

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      Алина Гончарова
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