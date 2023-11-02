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16:10, 2 ноября 2023Бывший СССР

На Украине задержали представившегося Иисусом кладбищенского вора

В Хмельницкой области задержали представившегося Иисусом кладбищенского вора

Фото: Unsplash

В селе Глубочок Хмельницкой области Украины задержали мужчину, обворовывавшего и крушившего могилы. Об этом сообщили в полиции, передает издание «Страна.ua».

Отмечается, что прибывшие по вызову правоохранители задержали 50-летнего мужчину, представившегося им Иисусом. В рюкзаке кладбищенского вандала силовики обнаружили крест, флаг и лампадки, которые, по его словам, он планировал забрать домой. Как пояснил задержанный, 19 могил он решил обворовать после того, как его выгнала из дома жена.

В августе сообщалось о задержании двух жительниц Киева за танцы на могилах украинских военнослужащих. До этого девушки опубликовали в соцсетях соответствующее видео, вызвавшее волну возмущения. По словам самих киевлянок, они решили станцевать возле могилы своего отца-военного, зная якобы его отношение к культуре захоронения.

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      Георгий Нестеров
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